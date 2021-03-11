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Felipe Melo sobre troféus: ‘Respeito a trajetória de outros grandes atletas, mas conquistamos os títulos mais importantes e mais difíceis na mesma temporada’

Dé férias, capitão disse que poucos terão a honra de repetir o gesto dele
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Publicado em 11 de Março de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 08:30
Crédito: Divulgação/CONMEBOL
Felipe Melo entrou para a história do Palmeiras ao levantar o terceiro troféu seguido de uma competição oficial desde César Sampaio, em 1993. O volante curte o período de descanso dado pela comissão técnica e afirma que o feito do atual elenco é o maior de um grupo na centenária história.– Foi uma temporada histórica. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por todas estas conquistas. Respeito a trajetória de todos os outros grandes atletas que defenderam o Palmeiras, mas não tenho receio algum em dizer que conquistamos os títulos mais importantes e mais difíceis na mesma temporada – afirma Felipe Melo, ao NOSSO PALESTRA.O volante, que passou por uma fratura no tornozelo esquerdo, voltou antes do previsão de quatro de meses e conseguiu erguer os troféus da Libertadores e Copa do Brasil. Na conta do capitão, ainda entra a Florida Cup, torneio amistoso vencido em janeiro de 2020, além do Paulistão.
– Poder repetir o glorioso gesto de capitão, quatro vezes, me faz afirmar que é um dos momentos mais fantásticos da minha carreira. Não sei quantos clubes e quantos capitães vão repetir este feito, mas sei que serão poucos. Este grupo fechou o ano de 2020, deixando, para sempre, a assinatura na história do Palmeiras – completou Melo, que recebeu a taça do torneio da Flórida dentro do avião no retorno ao Brasil.Quando voltar das férias, Felipe Melo retomará o trabalho na Academia de Futebol e tem a oportunidade de levantar mais dois troféus já no mês de abril. Nos dias 7 e 14 o Palmeiras enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina, pela Recopa Sul-Americana e, dia 11, encara o Flamengo pela Supercopa do Brasil.

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