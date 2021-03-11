Felipe Melo sobre troféus: ‘Respeito a trajetória de outros grandes atletas, mas conquistamos os títulos mais importantes e mais difíceis na mesma temporada’

Felipe Melo entrou para a história do Palmeiras ao levantar o terceiro troféu seguido de uma competição oficial desde César Sampaio, em 1993. O volante curte o período de descanso dado pela comissão técnica e afirma que o feito do atual elenco é o maior de um grupo na centenária história.– Foi uma temporada histórica. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por todas estas conquistas. Respeito a trajetória de todos os outros grandes atletas que defenderam o Palmeiras, mas não tenho receio algum em dizer que conquistamos os títulos mais importantes e mais difíceis na mesma temporada – afirma Felipe Melo, ao NOSSO PALESTRA.O volante, que passou por uma fratura no tornozelo esquerdo, voltou antes do previsão de quatro de meses e conseguiu erguer os troféus da Libertadores e Copa do Brasil. Na conta do capitão, ainda entra a Florida Cup, torneio amistoso vencido em janeiro de 2020, além do Paulistão.