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Felipe Melo sobre dificuldade ofensiva do Palmeiras: ‘Tem que perguntar para o treinador’

Após a primeira derrota para o São Paulo no Allianz Parque, capitão evita comentar a respeito da falta de repertório no setor e pede que pergunta seja feita para Luxa...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 21:43

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 21:43

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Fator determinante para a primeira derrota do Palmeiras diante do São Paulo no Allianz Parque, a falta de criatividade da equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo foi pauta na entrevista concedida por Felipe Melo após o apito final.
- Sobre a questão ofensiva, é o treinador que tem que responder. Sou apenas um comandado e minha opinião é irrelevante - disparou o capitão alviverde.
Quando questionado a respeito da sequência negativa do Verdão, que somou a segunda derrota consecutiva no Brasileirão neste sábado, o zagueiro isentou Luxa de qualquer responsabilidade.- A gente tem que assumir a responsabilidade. Temos que ter vergonha na cara. Não adianta colocar culpa no treinador, não entra em campo. A culpa é nossa e deixamos a desejar. Vou pra casa, repensar e ver o que tenho que melhorar. É óbvio que temos que melhorar alguma coisa. Estamos num campeonato difícil, nada é de se jogar fora. Temos que melhorar - comentou.
Apesar de destacar a importância do elenco desempenhar mais dentro de campo, Felipe Melo deixou claro que é preciso ter calma.​- Disputamos dois títulos de pequena expressão e conseguimos vencer. Estamos no primeiro turno e nada é de se jogar fora. Libertadores estamos em primeiro. Mas temos que repensar e melhorar - finalizou.

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