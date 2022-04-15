Felipe Melo retira pontos do joelho e fica mais perto de voltar ao Fluminense

O volante Felipe Melo está cada vez mais próximo de voltar ao Fluminense. Desfalque nos últimos quatro jogos depois da artroscopia no joelho direito realizada no dia 5 de abril, o jogador retirou os pontos na manhã desta sexta-feira. Nas redes sociais, ele registrou imagens correndo no campo do CT Carlos Castilho e fazendo exercícios.- Mais um passo, glorias a Deus. O tempo tem sido encurtado graças a Deus e aos médicos e fisioterapeutas do Fluzão. Apenas mais um passo!! - escreveu Felipe Melo.