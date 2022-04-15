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Felipe Melo retira pontos do joelho e fica mais perto de voltar ao Fluminense

Jogador passou por cirurgia há dez dias e tem previsão de recuperação em um mês, mas tenta retornar antes...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 14:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2022 às 14:18
O volante Felipe Melo está cada vez mais próximo de voltar ao Fluminense. Desfalque nos últimos quatro jogos depois da artroscopia no joelho direito realizada no dia 5 de abril, o jogador retirou os pontos na manhã desta sexta-feira. Nas redes sociais, ele registrou imagens correndo no campo do CT Carlos Castilho e fazendo exercícios.- Mais um passo, glorias a Deus. O tempo tem sido encurtado graças a Deus e aos médicos e fisioterapeutas do Fluzão. Apenas mais um passo!! - escreveu Felipe Melo.
A previsão de recuperação do jogador é de aproximadamente um mês, mas ele trabalha para retornar antes do prazo. Felipe Melo ficará fora dos próximos compromissos na Copa Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Vale lembrar que a fase de grupos do torneio continental termina em 26 de maio.
Crédito: FelipeMelopublicouimagensretirandoospontosecorrendonogramado(Foto:Reprodução/Instagram

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