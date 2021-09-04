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Felipe Melo relembra classificação dramática do Palmeiras contra o River: ‘Me cagava todo na tribuna’

Experiente volante palmeirense ainda fez questão de elogiar o treinador argentino Marcelo Gallardo e de reafirmar seu carinho pelo rival Boca Juniors
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LanceNet

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Publicado em 

04 set 2021 às 07:30

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 07:30

Crédito: AFP
O volante Felipe Melo concedeu entrevista ao canal argentino TyC Sports nesta sexta-feira (3) e relembrou a tensão vivida na derrota do Palmeiras para o River Plate por 2 a 0 no Allianz Parque, pela semifinal da Libertadores, que deu ao Verdão a classificação à final do torneio.
Machucado, o camisa 30 acompanhou o duelo nas tribunas do estádio palmeirense e comemorou efusivamente o apito final, confessando a apreensão durante os 90 minutos e reforçando a confiança adquirida com a classificação:– Quando acaba o jogo, eu já faço um vídeo gritando. O primeiro tempo terminou 2 a 0 pra eles e fizeram o terceiro gol no início do segundo tempo, mas o VAR anulou. Depois, um jogador do River foi expulso e pensei que ficaria mais tranquilo. Aí, pênalti pra eles e eu chorava, me cagava todo na tribuna. No final, o VAR anulou também e foi um grito de misericórdia. Depois daquela partida já éramos campeões, com todo o respeito ao Santos.
Simpatizante confesso do rival Boca Juniors, Felipe Melo elogiou o treinador Marcelo Gallardo, que comanda o River Plate desde 2015, mas deixou claro que, caso não permaneça no Palmeiras, não existe a possibilidade de defender o River por conta de seu carinho pelo Boca:– É como disse nosso treinador Abel, o Gallardo está acima dos outros na América do Sul. Era um grande jogador e é um grande técnico. Seguramente vou estudá-lo para entender melhor o que faz, mas sem jogar pelo River. Por respeito ao Boca e pelo carinho que tenho pelo Boca.
Felipe Melo é reserva atualmente no Palmeiras e seu vínculo com o clube se encerra ao final do ano. No Maior campeão Nacional, o camisa 30 conquistou quatro títulos, sendo um Brasileirão, uma Copa do Brasil, um Paulistão e uma Libertadores.

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