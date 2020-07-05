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Felipe Melo reforça pedido de Luxa e quer mais dias de treino

Em entrevista, zagueiro do Palmeiras acredita que, para clube se equiparar com outros times, seria necessário pelo menos mais 30 dias de atividades no CT...

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 15:25

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 15:25
Crédito: Gil Guzzo/Ofotografico
O zagueiro Felipe Melo, do Palmeiras, acredita que o mais justo a se fazer neste momento do retorno dos treinos após paralisação por conta do coronavírus é garantir que os clubes tenham pelo menos 30 dias de atividades para conseguir retomar o ritmo de jogo.
- No meu modo de ver, pelo menos um mês a gente tem que ter como uma pré-temporada. Porque não é um mês e 15 dias de férias, são quase quatro meses sem poder jogar um ‘pelada’. Eu, em casa, tenho quatro filhos. E até a menina gosta de jogar futebol. E a gente brinca, mas não é a mesma coisa de se pegar uma chuteira, fazer um trabalho com bola – iniciou o jogador em entrevista ao ‘Aqui com Benja’, do canal Fox Sports, no último sábado.
- O atleta gosta de estar com a bola no pé, jogar futebol, e eu acho que, pelo menos um mês, a gente tem que estar. Até porque, a gente vê em outras regiões, times que já voltaram e vão estar bem à frente da gente. Quatro meses (parado) é muito difícil – completou.

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