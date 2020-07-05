Felipe Melo reforça pedido de Luxa e quer mais dias de treino

Crédito: Gil Guzzo/Ofotografico

O zagueiro Felipe Melo, do Palmeiras, acredita que o mais justo a se fazer neste momento do retorno dos treinos após paralisação por conta do coronavírus é garantir que os clubes tenham pelo menos 30 dias de atividades para conseguir retomar o ritmo de jogo.

- No meu modo de ver, pelo menos um mês a gente tem que ter como uma pré-temporada. Porque não é um mês e 15 dias de férias, são quase quatro meses sem poder jogar um ‘pelada’. Eu, em casa, tenho quatro filhos. E até a menina gosta de jogar futebol. E a gente brinca, mas não é a mesma coisa de se pegar uma chuteira, fazer um trabalho com bola – iniciou o jogador em entrevista ao ‘Aqui com Benja’, do canal Fox Sports, no último sábado.