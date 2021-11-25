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Felipe Melo recebe ‘cuidados especiais’ e retorna 100% para a final; escalação depende de Abel

Volante esteve fora dos últimos confrontos do Maior Campeão Nacional antes da decisão da Libertadores...
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Publicado em 

25 nov 2021 às 12:00

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 12:00

O volante Felipe Melo não participou das últimas partidas do Palmeiras antes da final da Libertadores. O atleta, que passou por um período afastado da equipe por dores no joelho, voltou aos treinos e está à disposição de Abel Ferreira para a partida.
O jogador foi peça-chave da equipe na classificação à final, sendo titular e tendo boas atuações nas duas partidas contra o Atlético-MG, pela semi. Depois disso, o meio-campista ganhou a titularidade e teve sequência nos 11 iniciais.Nos últimos embates, no entanto, o volante foi poupado pela comissão técnica e não chegou a participar dos treinamentos. Sentindo dores no joelho direito, cumpriu cronograma individualizado com membros do Núcleo de Saúde e Performance.
Às vésperas da final, está liberado e já participou das atividades propostas pelo treinador na última quarta-feira (24) de maneira integral.
Com Felipe Melo à disposição, o Palmeiras entra em campo no próximo sábado (27), às 17h (de Brasília), contra o Flamengo, pela final da Libertadores.
Crédito: (Foto:CesarGreco

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