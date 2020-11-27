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Felipe Melo rasga elogios para Abel Ferreira: ‘Um cara feito para o Palmeiras’

Camisa 30 admitiu desconhecer o português antes de sua chegada ao Verdão, mas se mostrou encantado pelo início de trabalho promovido pelo novo comandante
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Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2020 às 15:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Afastado dos gramados por uma grave fratura no tornozelo, Felipe Melo concedeu entrevista exclusiva para o perfil oficial da Copa Libertadores, que foi ao ar na tarde de quinta-feira (26). Além de prometer que vai voltar a tempo de jogar uma possível final do torneio continental, o capitão do Verdão também falou sobre o início do técnico Abel Ferreira no clube.
– O Abel é um cara jovem. Ele vai demonstrar o DNA de vencedor com títulos. Chegou em um país novo, tem muito a nos ensinar, assim como nós temos muito a ajudá-lo. Ele é muito inteligente, um cara sábio, isso faz toda a diferença. Ele tem o jeito de saber falar com o atleta, de saber colocar a ideia de jogo na cabeça dos jogadores, e ele tem feito isso com a gente nos treinamentos – afirmou o ‘Pitbull’. O camisa 30 admitiu que não conhecia o trabalho do português antes de o técnico desembarcar no Brasil, mas rasgou elogios ao novo professor:
– Apesar de estar afastado do elenco, eu estou por dentro de tudo, ele mesmo fez um grupo de whatsapp para nos mostrar algumas jogadas de treinamento. Estou muito feliz com a chegada dele. Confesso que eu realmente não conhecia o trabalho dele, mas hoje posso afirmar que ele é um cara feito para o Palmeiras, porque é um cara vencedor e que quer vencer – disse o volante.> Confira a tabela do Brasileirão 2020
Principal líder do elenco alviverde, o atleta ficou espantado com a rapidez que Abel Ferreira se adaptou ao futebol brasileiro.
– Ele tem essa obsessão de vencer, chegou sem tempo para trabalhar. Não tem tempo para trabalhar aqui, ou serve ou não serve, mas ele chegou realmente mostrando que é grande, e com ele só temos a crescer, pela ideia de jogo, pela dinâmica de jogo, e principalmente pelos treinos da sua capacitada comissão técnica – finalizou.
Felipe Melo somente teve a oportunidade de disputar duas partidas sob o comando de Abel Ferreira, contra Red Bull Bragantino e Vasco. Nesta última, o capitão do Verdão sofreu uma fratura no tornozelo e tem prazo de recuperação estimado de três a quatro meses.

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