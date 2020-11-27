Felipe Melo prevê volta ao Palmeiras em janeiro e profetiza: ‘Estarei levantando a Libertadores’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Felipe Melo pode estar de volta aos gramados antes do previsto. Em entrevista concedida ao podcast da Conmebol Libertadores, o volante se mostrou confiante quanto ao prazo de recuperação da fratura no tornozelo que sofreu diante do Vasco, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão.

– Deus tem me abençoado e as coisas estão andando até de maneira rápida. Escutei algumas pessoas falarem que a temporada tinha acabado para mim, mas estão completamente equivocadas. Em janeiro eu voltarei – destacou.

Depois da cirurgia, a previsão inicial de retorno era de três a quatro meses, ou seja, entre fevereiro e março de 2021. No entanto, o camisa 30 deixou claro que quer estar à disposição do Verdão para uma eventual disputa da final da Libertadores da América, prevista para o dia 30 de janeiro, no Maracanã.

– É continuar fazendo o que estou a fazer, tendo um clube referência naquilo que faz. Em janeiro, estarei presente para ajudar os companheiros. E eu profetizo sempre na minha vida que estarei levantando a nossa obsessão, que é a taça Libertadores — profetizou o 'Pitbull'.> Confira o chaveamento da Libertadores 2020– Poderia ser muito pior o que aconteceu comigo, poderia ter uma fratura exposta, ter danificado os ligamentos do joelho. Os médicos ficaram bem preocupados, mas o milagre começou ali de eu não ter tido uma fratura – finalizou, atribuindo a 'leve' gravidade da lesão a um milagre.