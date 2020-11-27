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Felipe Melo prevê volta ao Palmeiras em janeiro e profetiza: ‘Estarei levantando a Libertadores’

Depois de passar por cirurgia no tornozelo, volante manda recado: "Escutei pessoas falarem que a temporada tinha acabado para mim, mas estão equivocadas"
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LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 12:30

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 12:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Felipe Melo pode estar de volta aos gramados antes do previsto. Em entrevista concedida ao podcast da Conmebol Libertadores, o volante se mostrou confiante quanto ao prazo de recuperação da fratura no tornozelo que sofreu diante do Vasco, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão.
– Deus tem me abençoado e as coisas estão andando até de maneira rápida. Escutei algumas pessoas falarem que a temporada tinha acabado para mim, mas estão completamente equivocadas. Em janeiro eu voltarei – destacou.
Depois da cirurgia, a previsão inicial de retorno era de três a quatro meses, ou seja, entre fevereiro e março de 2021. No entanto, o camisa 30 deixou claro que quer estar à disposição do Verdão para uma eventual disputa da final da Libertadores da América, prevista para o dia 30 de janeiro, no Maracanã.
– É continuar fazendo o que estou a fazer, tendo um clube referência naquilo que faz. Em janeiro, estarei presente para ajudar os companheiros. E eu profetizo sempre na minha vida que estarei levantando a nossa obsessão, que é a taça Libertadores — profetizou o 'Pitbull'.> Confira o chaveamento da Libertadores 2020– Poderia ser muito pior o que aconteceu comigo, poderia ter uma fratura exposta, ter danificado os ligamentos do joelho. Os médicos ficaram bem preocupados, mas o milagre começou ali de eu não ter tido uma fratura – finalizou, atribuindo a 'leve' gravidade da lesão a um milagre.
Ainda sem poder contar com Felipe Melo, o Palmeiras terá pela frente o Athletico neste sábado (28), às 17 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Sexto colocado na tabela, o Verdão tenta se recuperar da derrota diante do Goiás e entrar no G4 da competição.

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