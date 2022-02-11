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Felipe Melo leva o terceiro cartão amarelo e desfalca o Fluminense contra a Portuguesa

Volante vem sendo titular absoluto no Tricolor desde o início da temporada e será problema para a próxima rodada...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 22:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 22:28
O Fluminense terá um importante desfalque para o jogo contra a Portuguesa do próximo domingo, no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada da Taça Guanabara. O volante Felipe Melo recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Botafogo, vencido por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, e precisará cumprir suspensão automática.O cartão foi aos 45 minutos do primeiro tempo por reclamação. Ele confrontou o árbitro sobre o amarelo recebido pelo zagueiro Nino após falta na lateral do campo. O camisa 52 já havia sido punido na primeira rodada contra o Bangu e no clássico com o Flamengo.
Felipe Melo chegou ao Fluminense como a primeira contratação para 2022 e tem sido titular absoluto de Abel Braga. O Flu ainda perdeu David Braz machucado no início do segundo tempo e pode ter mais problemas.
Crédito: FelipeMelofoiumdosdestaquesdoFluminensecontraoBotafogo(Foto:LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

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