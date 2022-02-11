Felipe Melo leva o terceiro cartão amarelo e desfalca o Fluminense contra a Portuguesa

O Fluminense terá um importante desfalque para o jogo contra a Portuguesa do próximo domingo, no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada da Taça Guanabara. O volante Felipe Melo recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Botafogo, vencido por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, e precisará cumprir suspensão automática.O cartão foi aos 45 minutos do primeiro tempo por reclamação. Ele confrontou o árbitro sobre o amarelo recebido pelo zagueiro Nino após falta na lateral do campo. O camisa 52 já havia sido punido na primeira rodada contra o Bangu e no clássico com o Flamengo.