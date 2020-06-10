Felipe Melo, Gómez, Viña... Luxa diz como arma melhor defesa do Paulista

Crédito: Luxemburgo diz que Felipe Melo na zaga ajudou até na evolução de Gustavo Gómez (Agência Palmeiras/Divulgação

Até a pausa da competição por conta da pandemia do coronavírus, o Palmeiras ostentava a melhor defesa do Campeonato Paulista, levando quatro gols em dez jogos (igual ao Novorizontino). O time ainda não teve suas redes balançadas em dois compromissos na Libertadores, com uma média de 0,33 gol sofrido por partida oficial na temporada. E Vanderlei Luxemburgo explicou ao LANCE! o posicionamento de três atletas titulares do setor.

O técnico destaca a importância de ter recuado Felipe Melo para a zaga em 2020. Em sua visão, a nova posição do antigo volante, que virou também capitão, e a contratação do lateral-esquerdo Matías Viña melhoraram o futebol de Gustavo Gómez, que já tinha aparecido na seleção da Bola de Prata, da ESPN, do último Campeonato Brasileiro - no qual o Verdão teve a segunda melhor defesa, com 32 gols sofridos, dois a mais do que o São Paulo.E MAIS:Luxa planeja Dudu como meia após pausa, mas cobra 'egoísmo'Preparador de goleiros deixa Palmeiras após quase seis anosGabriel Menino topa se fixar na lateral para ter mais chancesMorre Ronaldo, atacante que deixou Corinthians na fila em 74- Para se ter ideia de quanto é importante a presença de um jogador como o Felipe Melo ali, o que o Gustavo cresceu de produção é uma coisa significativa. E com o Viña ali, que dá consistência na marcação, não precisa o Gustavo sair toda hora na cobertura do lateral, como ele tinha que se preocupar. Agora, não. Cada um tem sua posição e responsabilidade. E o Gustavo cresceu demais - analisou Luxemburgo, destacando o potencial físico de Viña.

- A transição ofensiva e defensiva do Viña é um negócio impressionante. Ele é um dos nossos jogadores mais intensos. Corre de 10 a 11 km por jogo, e faz 15% de trabalho de alta intensidade no jogo. Chega a 32 km/h, 35 km/h. O uruguaio é danado, cara - sorriu o treinador.

Matías Viña teve sua contratação aprovada por Luxemburgo exatamente por sua velocidade, tanto para atacar quanto para recompor a defesa. Por isso, em 31 de janeiro, o Verdão ficou com 50% dos direitos do lateral-esquerdo, campeão e eleito o craque do Campeonato Uruguaio de 2019 pelo Nacional, por cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 16,6 milhões, na época).

A intensidade, com frequentes ações de alta velocidade nos jogos, é a principal diferença que Luxemburgo enxerga no futebol atual, como relatou em entrevista exclusiva ao LANCE! Por ver características similares à de Viña, o técnico aprovou também a busca por Daniel Muñoz, do Atlético Nacional, da Colômbia, mas não houve acerto e o lateral-direito foi para a Bélgica.

Por enquanto, a lateral direita tem Marcos Rocha como titular, mas o camisa 2 teve problemas físicos antes da pausa da temporada, assim como Mayke, seu reserva, e o volante Gabriel Menino atuou como titular na posição. Mas, dentro do que enxerga na defesa, Luxemburgo gosta de ressaltar a capacidade de Felipe Melo, que, para ele, mantém o espírito ofensivo do time como zagueiro.

- Trazer o Felipe Melo para trás nada mais é do que ter um jogador de qualidade atrás, achatando o time. Quando você perde a bola, se essa bola voltar nele, ele começa o jogo com qualidade - elogiou Luxemburgo, explicando que o camisa 30 costuma atuar na linha do meio-campo, ajudando o Palmeiras a pressionar o adversário e se manter no campo rival.