Felipe Melo explica polêmica com fotógrafo do Palmeiras: ‘É meu amigo’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Já em casa se recuperando de uma operação no tornozelo esquerdo após tê-lo fraturado, Felipe Melo usou as suas redes sociais para dar fim à polêmica de um vídeo em que foi acusado de ter agredido o fotógrafo oficial do Palmeiras, Cesar Greco. O episódio em questão ocorreu após o gol de Luiz Adriano, contra o Vasco, no último domingo (8), em São Januário.

– Muitas pessoas mandando mensagem falando que eu agredi fotógrafo, deixa eu falar uma coisa, o fotógrafo é meu amigo, César Greco, gente da melhor qualidade, trabalha no Palmeiras há muitos anos. Trabalho com ele há 4 anos, tenho intimidade com ele, é um cara querido por todo mundo do Palmeiras. Não acreditem em mentiras para vender matéria não. Não agredi ninguém e jamais faria isso – desabafou o capitão alviverde. Após o jogo diante do Vasco, muitos jornalistas e torcedores compartilharam uma filmagem acusando o atleta de 37 anos de uma suposta agressão. Até a ARFOC (Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de SP) postou um tweet repudiando a brincadeira do jogador.