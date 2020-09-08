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futebol

Felipe Melo espera retorno 'o mais breve possível' ao Palmeiras

Zagueiro está há um mês fora de combate por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda e cumpre processo de transição física ao lado do lateral Marcos Rocha...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 14:18

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 14:18
Crédito: Felipe Melo durante trabalho nesta terça-feira (8 na Academia de Futebol (Cesar Greco/Palmeiras)
O Palmeiras voltou a treinar na manhã desta terça-feira (8) na Academia de Futebol, com Felipe Melo e Marcos Rocha cumprindo parte do processo de transição física no gramado.
O capitão não atua há um mês, desde a final do Paulistão contra o Corinthians, e projeta o retorno ao time alviverde
- Estou agora em um processo de transição, saindo um pouco da academia e da fisioterapia e entrando mais para a parte do campo e bola. Espero estar de volta ajudando o clube e meus companheiros o mais breve possível - afirmou Felipe Melo.Já Marcos Rocha, com uma lesão muscular na coxa direita, cumpre trabalho semelhante ao de Felipe Melo. Rocha não atua desde o clássico contra o Santos, no dia 23 de agosto.
- Estou bastante feliz pela evolução. O nosso trabalho com o Núcleo de Saúde e Performance é cauteloso e nos dá muita tranquilidade para recuperar. Isso facilita para uma evolução rápida e eficaz. Hoje já fiz trabalho físico com bola no campo e vamos seguindo com planejamento e paciência porque uma lesão muscular é complicada e a ansiedade de voltar antes do prazo pode ocasionar outra lesão. Esse cuidado do clube conosco é importante e agora é se dedicar ao máximo para ficar à disposição o mais rápido possível - afirmou o lateral-direito.
Nesta terça-feira (8) o elenco participou de treinos técnicos. No primeiro, a ênfase foi posse de bola. Distribuídos em um quadrado e em dois times, os atletas tiveram de rodar com passes rápidos. Na sequência, utilizando a metade do campo e também com duas equipes, o objetivo era tabelar, abrir espaço e arrematar para o gol.
O grupo volta a treinar na tarde desta quarta-feira (9), quando encerra a preparação para enfrentar o Corinthians na No Química Arena, às 19h15 de quinta-feira (10), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

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