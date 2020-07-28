Felipe Melo elogia zaga e cobra gols do ataque do Palmeiras

Crédito: Felipe Melo e Luiz Adriano durante treino na Academia de Futebol (Cesar Greco/Agência Palmeiras

Depois da paralisação devido ao coronavírus, o Palmeiras soma uma derrota contra o maior rival e uma vitória de virada no Campeonato Paulista. Classificado em primeiro do grupo B para as quartas, a equipe ainda precisa melhorar em um quesito, segundo o zagueiro Felipe Melo, e nada tem a ver com ele, em sua opinião.

- Eu sou zagueiro, não temos tomado gols, somos a melhor defesa do Campeonato. Não sou atacante, então está bem complicado. Está faltando gol, temos de fazer gols. Creio que a gente tem melhorado bastante. A gente entra sempre para ganhar, então está bem chateado com isso, mas estamos treinando em cima dos nossos erros, justamente para não cometê-los mais nesse período de mata-mata – disse ele em entrevista ao ‘Seleção SporTV’ na tarde de segunda-feira. De fato, o alviverde detém a melhor defesa da competição. Em 12 jogos disputados, são apenas seis gols tomados – o segundo melhor no quesito tem oito tentos contra, casos do Novorizontino. Em relação ao ataque, são 17 gols feitos, atrás apenas de São Paulo (19) e Bragantino (18) entre aqueles que estão classificados para as quartas.

A análise de Felipe Melo vem justamente após a paralisação: foram apenas dois gols em dois jogos, um de Ramires (volante) e outro de Luiz Adriano (atacante). Na derrota para o Corinthians, a equipe não marcou, muito, inclusive, por conta da boa atuação do goleiro Cássio. Vale lembrar que, a partir de agora, os jogos das quartas e semis serão partida única. Somente a final terá ida e volta.