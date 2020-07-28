AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Felipe Melo elogia zaga e cobra gols do ataque do Palmeiras

Em entrevista nesta segunda-feira, o zagueiro disse que, apesar de o time estar melhorando, o que está faltando para a equipe é balançar as redes...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2020 às 10:00
Crédito: Felipe Melo e Luiz Adriano durante treino na Academia de Futebol (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Depois da paralisação devido ao coronavírus, o Palmeiras soma uma derrota contra o maior rival e uma vitória de virada no Campeonato Paulista. Classificado em primeiro do grupo B para as quartas, a equipe ainda precisa melhorar em um quesito, segundo o zagueiro Felipe Melo, e nada tem a ver com ele, em sua opinião.
- Eu sou zagueiro, não temos tomado gols, somos a melhor defesa do Campeonato. Não sou atacante, então está bem complicado. Está faltando gol, temos de fazer gols. Creio que a gente tem melhorado bastante. A gente entra sempre para ganhar, então está bem chateado com isso, mas estamos treinando em cima dos nossos erros, justamente para não cometê-los mais nesse período de mata-mata – disse ele em entrevista ao ‘Seleção SporTV’ na tarde de segunda-feira. De fato, o alviverde detém a melhor defesa da competição. Em 12 jogos disputados, são apenas seis gols tomados – o segundo melhor no quesito tem oito tentos contra, casos do Novorizontino. Em relação ao ataque, são 17 gols feitos, atrás apenas de São Paulo (19) e Bragantino (18) entre aqueles que estão classificados para as quartas.
A análise de Felipe Melo vem justamente após a paralisação: foram apenas dois gols em dois jogos, um de Ramires (volante) e outro de Luiz Adriano (atacante). Na derrota para o Corinthians, a equipe não marcou, muito, inclusive, por conta da boa atuação do goleiro Cássio. Vale lembrar que, a partir de agora, os jogos das quartas e semis serão partida única. Somente a final terá ida e volta.
Falando em quartas, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Santo André, no Allianz Parque. O alviverde fechou a primeira fase do Paulista em primeiro do grupo B, com 22 pontos conquistados, dois acima do adversário por uma vaga na semi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 17/07/2026
Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados