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Felipe Melo e Marcos Rocha iniciam transição física no Palmeiras

Jogadores se recuperam de lesões musculares e cumprem mais uma etapa do processo. Zagueiro está fora há um mês e lateral-direito se machucou no dia 23 de agosto...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 18:53

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 18:53
Crédito: Felipe Melo não atua desde(Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (7) na Academia de Futebol depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, com as presenças de Felipe Melo e Marcos Rocha em um dos campos.
A dupla se recupera de lesões musculares e iniciaram processo de transição física. Eles trabalharam tanto na parte interna do centro de excelência quanto no gramado, com o preparador Thiago Maldonado.
Felipe Melo não atua há um mês, desde a finalíssima do Paulistão, quando ergueu o troféu de campeão. Ele teve lesão muscular na coxa direita. Já Marcos Rocha machucou a coxa direita no clássico contra o Santos, dia 23 de agosto.Os titulares do duelo com o Bragantino fizeram atividades regenerativas como musculação para membros superiores, banheira de gelo, piscina de água quente, botas pneumáticas, massagens, entre outras.
Os reservas, com acréscimo de Willian, Danilo, Bruno Henrique e Raphael Veiga, que entraram no decorrer da partida, e do zagueiro Luan, desfalque em Bragança pelo terceiro amarelo, realizaram movimentações técnicas no gramado.

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