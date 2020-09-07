Felipe Melo e Marcos Rocha iniciam transição física no Palmeiras

Crédito: Felipe Melo não atua desde(Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (7) na Academia de Futebol depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, com as presenças de Felipe Melo e Marcos Rocha em um dos campos.

A dupla se recupera de lesões musculares e iniciaram processo de transição física. Eles trabalharam tanto na parte interna do centro de excelência quanto no gramado, com o preparador Thiago Maldonado.

Felipe Melo não atua há um mês, desde a finalíssima do Paulistão, quando ergueu o troféu de campeão. Ele teve lesão muscular na coxa direita. Já Marcos Rocha machucou a coxa direita no clássico contra o Santos, dia 23 de agosto.Os titulares do duelo com o Bragantino fizeram atividades regenerativas como musculação para membros superiores, banheira de gelo, piscina de água quente, botas pneumáticas, massagens, entre outras.