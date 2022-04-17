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Felipe Melo, do Fluminense, faz ação e distribui ovos de Páscoa no Complexo do Alemão

Jogador, atualmente fora do time por lesão, mantém projeto na comunidade do Rio de Janeiro onde passou parte da vida...

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 15:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2022 às 15:27
Fora do Fluminense por conta de uma lesão, Felipe Melo foi ao Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, neste domingo para distribuir ovos de chocolate para crianças e adolescentes da comunidade. O jogador fez a ação em parceria com a ONG "Fábrica de Destino" e registrou o momento nas redes sociais.+ ATUAÇÕES: Fluminense tem pouca criatividade, mas consegue vitória contra o Cuiabá; veja as notas
Nascido em Volta Redonda, Felipe Melo morou um período da vida na comunidade. Nas imagens, o jogador mostrou a distribuição do chocolates ao lado da família.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
Desfalque nos últimos quatro jogos depois de passar por uma artroscopia no joelho direito no dia 5 de abril, Felipe Melo já retirou os pontos e corre no gramado do CT Carlos Castilho na expectativa de retornar em menos de um mês. Ele tenta voltar antes do fim da fase de grupos da Sul-Americana em 26 de maio.
Crédito: JogadordoFluminense,FelipeMelofezaçãodePáscoanoComplexodoAlemão(Foto:Reprodução/Instagram

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