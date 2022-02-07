Felipe Melo destaca vitória do Fluminense no Fla-Flu e garante: 'Grandes coisas estão por vir'

Um dos grandes nomes da vitória do Fluminense sobre o Flamengo no primeiro clássico do ano, por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, foi o volante Felipe Melo. Nas graças da torcida, o jogador foi bem e se destacou. Ao site oficial do clube, o ex-Palmeiras ressaltou a importância do resultado na quarta rodada do Campeonato Carioca e afirmou que os objetivos são ainda maiores. - Antes de tudo, máximo respeito ao Flamengo, que é uma equipe que não à toa vem brigando por todos os troféus possíveis. Então isso faz com que seja ainda mais doce essa nossa vitória. Porque a gente sofreu quando teve que sofrer, mas quando tivemos nossa oportunidade fomos capazes de matar o jogo. É agradecer muito a Deus, primeiro pela oportunidade de estar jogando pelo Fluminense junto a esses guerreiros - afirmou.

- Eu quero passar para nossa torcida que é o início de uma temporada e o nosso objetivo maior é ser campeão. Então, foi apenas um jogo, que nos dá confiança, mas temos que entender que tem muita coisa pela frente ainda, e quem sabe a gente não possa se encontrar novamente em uma final. Eu quero é ser campeão. Esse é um jogo importante, que dá confiança, mas temos que ter os pés no chão, humildade, sabendo que não vencemos nada ainda e que grandes coisas estão por vir - completou.Felipe Melo destacou o momento que vive com a torcida do Flu, que já até fez música em sua homenagem e celebrou os grandes momentos vividos no clássico.

- Eu não joguei à toa na Inter de Milão, Juventus, Fiorentina, Galatasaray, ganhei título com a Seleção Brasileira e fiquei tantos anos em um grande clube como é o Palmeiras também. E agora tenho a oportunidade de estar aqui no Fluminense não pela minha técnica. Vejo que eu tenho uma técnica boa, apurada, mas pela entrega diária. Não somente a entrega nos jogos, mas o profissional que eu sou. Isso é a lei da semeadura, a gente colhe o que foi plantado. Então agradeço muito a Deus por me fazer um profissional desse calibre e por poder ter a oportunidade de estar num grupo como esse, num clube maravilhoso como é o Fluminense - disse.

- Eu acho que isso que o torcedor tem feito é porque eles têm visto o quanto eu me entrego dentro de campo. Vai ter vezes que eu não vou estar muito bem tecnicamente, o que é normal, mas entrega nunca vai faltar. Então eu vim para o clube certo, aqui é um time de guerreiros. E guerreiro é isso, nunca se entrega, vai até o final, sempre lutando pelo ideal, pelo objetivo que é a vitória - completou.

Na próxima quinta-feira, o Fluminense tem outra pedreira pela frente, o clássico com o Botafogo. O duelo será novamente no Nilton Santos, às 20h. A equipe está em segundo lugar no Campeonato Carioca, com nove pontos conquistados.

- Tem que ser o mesmo espírito. A gente acaba de jogar contra uma equipe que, sem dúvida nenhuma, pelo calibre dos atletas, é uma das melhores das américas. E agora vamos jogar contra um time que acabou de ganhar a Série B, que vem em uma ascensão muito grande, com grandes jogadores, acostumados com vitórias e que vão jogar dentro de casa. Mas nós somos o Fluminense. E para um time que almeja ser campeão, o que vier nós temos que dominar no peito e fazer com que os três pontos fiquem conosco nas Laranjeiras - finalizou.