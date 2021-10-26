Felipe Melo comemora virada do Palmeiras sobre o Sport e destaca dica de Felipão: ‘Corre que vai fazer’

Na saída de campo, o camisa 30 comemorou a vitória, a terceira seguida na competição e diz que teve uma dica do ex-técnico do Palmeiras Luiz Felipe Scolari momentos antes da partida. E destaca que ‘grandes coisas estão por vir’:– Independente do gol, o importante é a vitória. Muitas vezes nos dedicamos, mas a vitória não vem. Hoje saímos atrás, mas demonstramos nossa superioridade, corremos atrás e não desistimos. Feliz em entrar para a história com esse gol número 400, e quero dedicar ele para a minha família, ao nosso amado e histórico Luiz Felipe Scolari, que falou comigo antes do jogo: “Corre que vai fazer o gol”. Essa torcida que veio aqui. A gente segue focado. Eu falo três palavras importantes. Temos que sonhar, profetizar e realizar. Grandes coisas estão por vir, seguimos na luta, sonhando bastante e fazer o nosso papel em campo, que é honrar o manto e entrar para vencer.