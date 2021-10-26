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Felipe Melo comemora virada do Palmeiras sobre o Sport e destaca dica de Felipão: ‘Corre que vai fazer’

Volante foi responsável, também, por ser o autor do gol de número 400 do Allianz Parque
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LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 00:05

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 00:05

Crédito: Felipe Melo celebra gol que decidiu a vitória do Palmeiras sobre o Sport (Cesar Greco / Palmeiras
O Palmeiras venceu, de virada, o Sport por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (25), no Allianz Parque, em São Paulo, e assumiu a vice-liderança do Brasileirão com 49 pontos conquistados. Os gols do Verdão foram marcados por Luiz Adriano e Felipe Melo.
Na saída de campo, o camisa 30 comemorou a vitória, a terceira seguida na competição e diz que teve uma dica do ex-técnico do Palmeiras Luiz Felipe Scolari momentos antes da partida. E destaca que ‘grandes coisas estão por vir’:– Independente do gol, o importante é a vitória. Muitas vezes nos dedicamos, mas a vitória não vem. Hoje saímos atrás, mas demonstramos nossa superioridade, corremos atrás e não desistimos. Feliz em entrar para a história com esse gol número 400, e quero dedicar ele para a minha família, ao nosso amado e histórico Luiz Felipe Scolari, que falou comigo antes do jogo: “Corre que vai fazer o gol”. Essa torcida que veio aqui. A gente segue focado. Eu falo três palavras importantes. Temos que sonhar, profetizar e realizar. Grandes coisas estão por vir, seguimos na luta, sonhando bastante e fazer o nosso papel em campo, que é honrar o manto e entrar para vencer.
Felipe, com esse gol importante, atingiu uma marca histórica. Foi o tento de número 400 no estádio, inaugurado em 2014, justamente contra o adversário desta noite, o Sport. Naquela oportunidade, o Verdão foi derrotado. Desta vez, com o apoio do torcedor e uma jornada muito relevante da equipe, Abel Ferreira e seus comandados venceram e agora ocupam a segunda posição do Brasileirão.
Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Grêmio em Porto Alegre no domingo (31), às 16hs.

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