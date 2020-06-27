Felipe Melo comemora semana no CT: 'Nos sentimos atletas novamente'

Crédito: Felipe Melo higieniza pesos que utilizou em mais um dia de avaliações na Academia (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras concluiu, nesta sexta-feira, mais um dia de avaliações do elenco nos campos da Academia de Futebol. Novamente, ocorreu uma bateria de exames para detecção de coronavírus. E a rotina, mesmo sob rígido protocolo de segurança e com alterações em relação ao que era feito até março, é motivo de comemoração para Felipe Melo, capitão do time.

- Passamos muito tempo afastados (dos campos). O máximo que eu havia ficado anteriormente foi um mês e meio, quando jogava na Espanha. Estávamos nos cuidando em casa, treinando, mas não é a mesma coisa não poder jogar futebol. Só de poder voltar e passar pelas avaliações faz com que nos sintamos atletas novamente. É um passo importante para o retorno - declarou o zagueiro, que completa 37 anos de idade nesta sexta-feira.E MAIS:Clube do Qatar conversa com Dudu e prepara propostaLuiz Adriano coloca nome de infectologista em chuteiraLuxa recebe alta e pode trabalhar na próxima semana- Feliz por poder comemorar mais um ano de vida com saúde. Procuro pensar sempre na parte positiva, em meio a essa pandemia, de poder estar junto com minha esposa, meus familiares - apontou o camisa 30, que, como os colegas, ajudou na nova rotina higienizando os aparelhos que utilizou nesta tarde.

Antes dos trabalhos no campo, jogadores e membros da comissão técnica passaram pela quarta rodada de testes que detectam possíveis infecções pela COVID-19. Todos já tinham feito exames com esse objetivo no último dia 18, no Hospital Sírio-Libanês, e também na segunda e na quarta-feira desta semana. Nesta terça-feira, o exame ocorreu através da coleta de saliva.

Os jogadores foram divididos em quatro grupos diferentes, para evitar aglomerações. De manhã, os goleiros fizeram avaliações específicas com os preparadores da posição. À tarde, os outros atletas passaram por testes de potência em oito estações posicionadas a 20 metros de distância uma das outras, em trabalhos realizados no recém-implantado campo sintético.