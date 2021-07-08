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Felipe Melo cobra Galiotte por renovação de contrato e diz: ‘Não sei o que passa na cabeça do presidente’

Volante polemizou na saída de campo e demonstrou a insatisfação com a demora da definição do vínculo...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 21:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 21:59
Crédito: Reprodução
Após ajudar o Palmeiras bater o Grêmio por 2 a 0 e se tornar líder do Brasileirão, o volante Felipe Melo polemizou na saída de campo e se manifestou pela primeira vez após ver seu nome em uma possível saída no fim do ano. O atleta disse que foi procurado pelo presidente Galliote para tratar do novo contrato. No entanto, o camisa 30 revelou o descontentamento com a demora da sua definição no clube e declarou que espera uma solução em breve.Melo cobrou a falta de postura do mandatário alviverde com o seu futuro e disparou contra os membros da diretoria. Apesar de fazer forte pressão na cúpula, o capitão alviverde defendeu os pontos para permanecer no Verdão e citou que o seu nome tem forte presença no mercado do futebol:
– Vejo que meu nome é bastante forte no mercado, no cenário do futebol. Vejo tantos outros atletas que vão terminar o contrato em dezembro, mas se fala do Felipe Melo. Não sei o que passa na cabeça do presidente, do diretor. É verdade que o presidente me chamou para conversar um tempo atrás, me pediu 15 dias. Já se passaram dois meses e ele não apareceu ainda. Mas o diretor fala comigo isso que vocês sabem – detonou o jogador.O volante reiterou que quer continuar no Maior Campeão Nacional e até revelou que o técnico Abel Ferreira pediu para ele ficar no clube. O jogador não descartou uma saída no Palmeiras e afirmou que sonha em conquistar mais um título com a camisa alviverde.
– Sou um cara todo focado, meu foco é ser campeão novamente no Palmeiras, escrever mais um capítulo de uma linda história. É um clube que eu já passei de tudo. O treinador falou que conta comigo, que “por mim você renova”. Se eu tenho confiança do treinador, do meu torcedores e dos meus companheiros, para mim isso basta. Vamos ver o que vai acontecer no futuro – finalizou.
Líder do campeonato, com 22 pontos, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado, diante do Santos, às 16h30, no Allianz Parque.

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