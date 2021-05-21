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futebol

Felipe Melo aprova clássico com ‘futebol raiz’ e exalta entrega do Palmeiras contra São Paulo

Volante enalteceu a postura tática do time e confia no título do Verdão no Morumbi
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Publicado em 21 de Maio de 2021 às 00:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 00:44
Crédito: Reprodução
A primeira partida da final do Paulistão terminou em um empate sem gols entre Palmeiras e São Paulo. Na saída de campo após o jogo, o volante Felipe Melo falou sobre a postura adotada pelo Verdão no duelo disputado no Allianz Parque.
– A gente jogou contra uma das melhores equipes da América do Sul. É clássico e se decide nos detalhes. Há de se ressaltar nossa entrega em campo, nosso trabalho tático. É muito difícil jogar contra um time que toca bem a bola. Mas está tudo aberto – comentou o atleta.
>> ATUAÇÕES: Gómez e Felipe Melo vão bem, e sistema defensivo do Palmeiras é destaque na final>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
Felipe também lamentou o fato de o Alviverde não ter marcado gols na primeira partida da decisão, em casa, embora ainda acredite que o time possa ser coroado com o título no confronto de volta:
– É normal numa final, ainda mais em clássico, um empate. Saímos chateados porque queríamos vencer, mas como já fizemos em outros carnavais, podemos fazer um bom resultado lá – ressaltou o volante.Por fim, questionado sobre um desentendimento com um integrante da diretoria do São Paulo, que aconteceu no intervalo, o jogador minimizou o ocorrido:
– Sem isso (rusgas), não é futebol. Diretor do São Paulo gritando, diretor do Palmeiras gritando. Faz o futebol bonito. Sou do tempo de Edmundo aqui no Palmeiras. Sabiam vender o espetáculo. Hoje tem muito mimimi. Clássico é bonito dessa forma. Futebol raiz! – encerrou.
O Palmeiras enfrenta o São Paulo novamente no próximo domingo (23), às 16h (horário de Brasília), no estádio do Morumbi. Com uma simples vitória, o Verdão garante o título. Se empatar outra vez, a decisão vai para os pênaltis.

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