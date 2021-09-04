Felipe Melo afirma que não jogaria no River Plate: ‘É como o Corinthians’

Crédito: Cesar Greco

O volante Felipe Melo concedeu entrevista ao canal TyC Sports, da Argentina, nesta sexta-feira (3) e, entre outras coisas, afirmou que jamais jogaria no River Plate, por conta de seu carinho pelo Boca Juniors. O jogador comparou a situação e a rivalidade com hipoteticamente vestir a camisa do Corinthians, uma vez que ele tem forte relação com o Palmeiras.

– Não (jogaria no River). É como o Corinthians. Como vou jogar lá se amo o Palmeiras? Tenho uma parte verde, não posso. E isso não é porque odeio o Corinthians, mas pelo respeito. E o Boca é um time que nunca joguei, mas que eu gosto. Já falei muito do Boca – explicou Felipe.Perto do fim do contrato e ainda sem certeza de renovação, o jogador vive um momento de dúvidas em relação ao futuro de sua carreira. Aos 38 anos, ele pretende jogar ao menos mais uma temporada e, quem sabe, no futebol argentino.

– Gosto muito do futebol argentino. Meu maior ídolo é (Juan Sebastián) Verón. Mas eu não posso ligar e dizer: “Me chamem pra jogar na Argentina”. Eu estou aqui no Palmeiras, estou muito feliz aqui e tenho contrato até dezembro. Não sei o que vai acontecer, mas gostaria muito de jogar aqui. Jogar um ano ou dois anos a mais e encerrar minha carreira – declarou.

No início do ano passado, o camisa 30 se envolveu em uma pequena polêmica ao comemorar o título argentino do Boca Juniors em suas redes sociais. O fato descontentou alguns torcedores alviverdes, especialmente, em função do histórico de rivalidade continental do Verdão com os Xeneizes. Em sua defesa, o jogador reafirmou o amor pelo Palmeiras e alegou que as pessoas estão apenas em busca visualizações ao comentar o assunto.Durante a entrevista, Felipe Melo também afirmou que tudo que o envolve gera grande repercussão na imprensa nacional. Por causa disso, ele deixou em aberto seus próximos passos no mundo da bola

– Tudo que cerca o Felipe Melo aqui no Brasil tem proporções maiores. Eu amo o Palmeiras, e se eu não falar isso, vão dizer que eu estou querendo ir para o Boca. Não é assim. Vamos ver o que vai acontecer depois do dia 31 de dezembro – concluiu.