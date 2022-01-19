Felipe Jonatan testa positivo para Covid e vira problema para estreia do Santos no Paulista

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan testou positivo para a Covid-19 na manhã desta quarta-feira antes do treino no CT Rei Pelé. Ele foi liberado e deve seguir os protocolos de isolamento em casa, mas vira problema para o técnico Fábio Carille para a estreia do Santos no Campeonato Paulista. É o 14ª jogador a se infectar com a doença nesta pré-temporada.Com a saída de Moraes ao Juventude, o Peixe perdeu o único lateral-esquerdo de ofício. O protocolo do Santos é o atleta ficar cinco dias afastados e refazer o teste. O novo teste será feito na segunda-feira (24). Se testar negativo, Felipe Jonatan volta aos treinos, mas dificilmente poderá atuar na estreia já que a comissão técnica tem adotado um planejamento maior para os atletas que retornam de Covid.
A estreia do Alvinegro no Paulista acontece na quarta-feira (26) diante a Internacional de Limeira, às 19 horas, em Limeira. Com a ausência de Felipe Jonatan, a tendência é o técnico Fabio Carille utilizar Lucas Braga ou Marcos Guilherme na ala esquerda e Sandry ou Camacho ao lado de Zanocelo no meio-campo.O Peixe tem outros seis atletas afastados por Covid. O zagueiro Kaiky e o atacante Bruno Marques testaram positivo nesta terça-feira. Já o volante Vinícius Balieiro e o zagueiro Robson Reis, além de Cleber Reis e Kevin Malthus, que estão em tratamento no Departamento Médico, testaram positivo para doença no domingo.
O elenco se reapresentou no domingo passado (9) sem Carlos Sánchez, Marinho e Léo Baptistão, que já haviam testado positivo para a Covid-19, e teve novos positivos para Ângelo, Luiz Felipe e o Sandry. Todos já estão liberados para treinar após o negativo.