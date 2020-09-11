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Felipe Jonatan tem contrato renovado com o Santos até 2025

Vínculo do atleta com o Peixe ia até fevereiro de 2024, mas clube e jogador decidiram incluir mais um ano...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 11:31

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 11:31
Crédito: Ivan Storti/Santos
Na noite desta quinta-feira (10), o Santos anunciou a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Felipe Jonatan até fevereiro de 2025. A notícia foi publicada através das redes sociais do clube.
Felipe, que chegou ao Peixe, em março de 2019, tinha vínculo até fevereiro de 2024 e com o novo acordo ganhou mais um ano de clube. Único atleta do setor no plantel atual, o camisa 3 participou de todos os jogos do Peixe até aqui na temporada, sendo reservas apenas na estreia santista na Copa Libertadores, na vitória por 2 a 1 sobre o Defensa y Justicia (ARG), no estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires.
No entanto, o lateral ficará de fora pela primeira vez em 2020 neste sábado (12), quando do Alvinegro recebe o São Paulo, na Vila Belmiro, às 19h, pela décima rodada do Brasileirão. Na vitória santista diante o Atlético-MG por 3 a 1, nesta quarta-feira (09), o atleta recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática no clássico, que também será disputado na Vila.
Felipe Jonatan tem 57 jogos e quatro gols pelo Santos. Nesta temporada, o jogador atuou em 24 oportunidades e foi às redes duas vezes, ambas pelo Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR e Ceará, clube que o revelou.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

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