Felipe Jonatan revela indignação com a situação do Santos

O Santos enfrenta o Juventude no próximo domingo, às 16 horas, no Alfredo Jaconi pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Felipe Jonatan projetou o duelo fora de casa e lamentou a colocação do Peixe na tabela perto da zona de rebaixamento.- Eu, particularmente, estou indignado com a situação em que estamos na tabela. Temos trabalhado bastante, mas a bola está teimando em entrar. Eu mesmo tive uma oportunidade contra o Ceará e ela acabou indo para fora. E o único jeito de sairmos dessa situação é com trabalho e vamos continuar focados nisso. O jogo contra o Juventude é de seis pontos, e tenho certeza que vamos fazer uma grande partida para buscar essa vitória - disse Felipe Jonatan.

O camisa 3 do Alvinegro também falou sobre a primeira semana cheia sob o comando de Fábio Carille. O lateral vê o Santos melhorando defensivamente, mas quer que a equipe volte a marcar gols no Brasileiro. São dois jogos sem marcar e oito sem vencer na competição.- A gente conseguiu ser bem sólido ali atrás. Estamos vindo de três partidas onde tomamos apenas um gol, e a cada treino buscamos sempre evoluir mais. A gente sabe que o professor Carille trabalha muito bem na parte defensiva. E agora é buscar crescer no aspecto ofensivo. A semana será bem intensa de treinos. Hoje já tivemos trabalhos em dois períodos e a parte ofensiva foi bem trabalhada. Temos que retomar a fase boa de gols, pois o Santos FC é o clube que mais balançou as redes na história. Vamos trabalhar isso para retomar o rumo das vitórias - afirmou o lateral-esquerdo.