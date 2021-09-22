Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Felipe Jonatan revela indignação com a situação do Santos

Lateral vê evolução defensiva no Peixe, mas destaca a necessidade de balançar as redes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 10:00

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 10:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos enfrenta o Juventude no próximo domingo, às 16 horas, no Alfredo Jaconi pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Felipe Jonatan projetou o duelo fora de casa e lamentou a colocação do Peixe na tabela perto da zona de rebaixamento.- Eu, particularmente, estou indignado com a situação em que estamos na tabela. Temos trabalhado bastante, mas a bola está teimando em entrar. Eu mesmo tive uma oportunidade contra o Ceará e ela acabou indo para fora. E o único jeito de sairmos dessa situação é com trabalho e vamos continuar focados nisso. O jogo contra o Juventude é de seis pontos, e tenho certeza que vamos fazer uma grande partida para buscar essa vitória - disse Felipe Jonatan.
O camisa 3 do Alvinegro também falou sobre a primeira semana cheia sob o comando de Fábio Carille. O lateral vê o Santos melhorando defensivamente, mas quer que a equipe volte a marcar gols no Brasileiro. São dois jogos sem marcar e oito sem vencer na competição.- A gente conseguiu ser bem sólido ali atrás. Estamos vindo de três partidas onde tomamos apenas um gol, e a cada treino buscamos sempre evoluir mais. A gente sabe que o professor Carille trabalha muito bem na parte defensiva. E agora é buscar crescer no aspecto ofensivo. A semana será bem intensa de treinos. Hoje já tivemos trabalhos em dois períodos e a parte ofensiva foi bem trabalhada. Temos que retomar a fase boa de gols, pois o Santos FC é o clube que mais balançou as redes na história. Vamos trabalhar isso para retomar o rumo das vitórias - afirmou o lateral-esquerdo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados