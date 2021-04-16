Felipe Jonatan recebe homenagem por 100 jogos com a camisa do Santos

Crédito: Ivan Storti

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan completou 100 jogos com a camisa do Santos na decisão da última terça-feira (13), em Brasília, contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores. O jogador chegou ao Santos em março de 2019 e desde então se tornou peça chave na equipe. Ele foi homenageado pelo clube.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Sou um cara que me cuido muito, procuro sempre estar concentrado nos treinamentos com meus companheiros, para estar bem apto para as partidas. Conquistei esse objetivo, espero estar jogando mais durante as temporadas e atingindo novas metas com a camisa do Santos - comemorou o lateral.

Felipe Jonatan ficou com a camisa 3 depois da saída de Jorge. Ainda em setembro do ano passado, o Santos renovou com o lateral até 2025. Com 23 anos, Felipe Jonatan tem 100 jogos pela camisa santista, 83 como titular, deu seis assistências e marcou quatro gols.Desde que cheguei no clube, sempre falo nas minhas entrevistas que é um sonho. Me deparo todos os dias que estou numa grande equipe, conhecida no cenário mundial. Estava ansioso para chegar na marca, e só tenho que agradecer a Deus, toda a torcida, o elenco e a comissão técnica”, revelou Felipe Jonatan.