Felipe Jonatan não quer ver Santos se apoiando no placar contra Juazeirense

O Santos enfrenta o Juazeirense nesta quinta-feira, na Bahia, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Peixe construiu uma boa vantagem e venceu por 4 a 0 na Vila Belmiro. A equipe de Fernando Diniz pode perder até por 3 a 0 que garante a classificação, mas Felipe Jonatan não quer ver o Santos se apoiando no placar. - A gente sabe como é o futebol, né!? Às vezes um time consegue o placar elástico na ida, mas, se não manter a humildade no duelo seguinte, o adversário acaba revertendo. É ter foco total, independentemente do que aconteceu na semana passada. O professor Diniz fala que todo jogo temos que tratar como uma final, então vamos para Juazeiro pensando nisso e em voltar com essa classificação. Queremos colocar nosso nome na história do Santos e aumentar um pouco mais o Memorial das Conquistas, que já é gigante, colocando esse título importante da Copa do Brasil lá dentro - afirmou o lateral-esquerdo.