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Felipe Jonatan não quer ver Santos se apoiando no placar contra Juazeirense

Peixe pode perder por até três gols de diferença na partida desta quinta, na Bahia, que garante a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 10:51

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 10:51
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos enfrenta o Juazeirense nesta quinta-feira, na Bahia, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Peixe construiu uma boa vantagem e venceu por 4 a 0 na Vila Belmiro. A equipe de Fernando Diniz pode perder até por 3 a 0 que garante a classificação, mas Felipe Jonatan não quer ver o Santos se apoiando no placar. - A gente sabe como é o futebol, né!? Às vezes um time consegue o placar elástico na ida, mas, se não manter a humildade no duelo seguinte, o adversário acaba revertendo. É ter foco total, independentemente do que aconteceu na semana passada. O professor Diniz fala que todo jogo temos que tratar como uma final, então vamos para Juazeiro pensando nisso e em voltar com essa classificação. Queremos colocar nosso nome na história do Santos e aumentar um pouco mais o Memorial das Conquistas, que já é gigante, colocando esse título importante da Copa do Brasil lá dentro - afirmou o lateral-esquerdo.
Na sequência, Santos terá clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 3 do Peixe quer esquecer a partida de domingo e focar na vitória contra o Juazeirense para depois focar no clássico Alvinegro.- Sabemos da importância do clássico no domingo, mas primeiramente temos que pensar na Juazeirense. O jogo desta quinta será bem complicado, mesmo com a vantagem que construímos na ida. Vimos a força deles no jogo da Vila Belmiro, então esperamos um confronto bem complicado. Eles vão dar a vida contra a gente e não podemos entrar relaxados. Só depois desse jogo vamos pensar no Corinthians - concluiu o Felipe Jonatan.

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