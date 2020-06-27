Felipe Jonatan e mais dois testam negativo para COVID-19 e lateral afirma: 'Agora é focar em campo'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Três jogadores que não realizaram os testes com o elenco na última sexta-feira, por questões de logística, detectara negativo para o novo coronavírus e iniciaram as avaliações físicas nesta sexta-feira. São eles: Luan Peres, Felipe Jonatan e Carlos Sánchez.

O lateral-esquerdo retornou ao Ceará, seu Estado natal, após ser liberado pelo Peixe das atividades em março, por problemas no retorno não conseguiu chegar em dia para fazer os testes com os seus companheiros no dia agendado.E MAIS:Santos instala cabine de descontaminação no CT Rei PeléIvonei fala sobre a importância paterna em sua trajetória no SantosJoia do Santos admite desejo em jogar e afirma: 'Vou puxar a responsabilidade'Fisioterapeuta do Santos explica avaliações dos atletas antes da volta aos treinos: 'Situação atípica'Santos acumula R$ 16,5 milhões com juros e multas em sanções impostas pela FifaHá 61 anos, Pelé provou por que a Inter de Milão queria tirá-lo do SantosSegundo o jogador, foi difícil aguardar os últimos dias vendo os demais atletas em campo, realizando os testes físicos, embora os treinos com bola só estejam autorizados na próxima quarta-feira.

– Não pude fazer o exame na semana passada por conta de logística. Foi difícil ver meus companheiros já correndo no campo e eu ainda sem poder vir. A ansiedade para o resultado estava grande, mas ainda bem que deu tudo certo e eu estou muto feliz em voltar a fazer o que mais amo – disse Felipe ao site oficial do Santos FC.

O cearense também agradeceu o suporte dado pelo Alvinegro Praiano nos exames feitos por ele e a sua esposa e garantiu que agora o foco estará nos trabalhos em campo.

– O clube vem dando todo o suporte para nós. Minha esposa também fez o teste e deu negativo. Agora é focar dentro de campo para brigar lá em cima nas competições – afirmou o defensor.