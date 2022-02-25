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Felipe Jonatan desfalcará o Santos contra o Novorizontino

Lateral ainda não se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e está fora do duelo na Vila. Madson é outro atleta que está no departamento médico e não jogará a partida...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 20:10

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2022 às 20:10
O Santos não terá o lateral-esquerdo Felipe Jonatan para o duelo contra o Novorizontino deste domingo (27), às 18h30, na Vila Belmiro. Ainda sem o novo técnico, Fabián Bustos, que chegará em Santos nos próximos dias, o Alvinegro Praiano será comandado novamente pelo auxiliar Marcelo Fernandes na partida contra o último colocado do Paulistão.
>>> Conheça Fabián Bustos, novo técnico do Santos, que fez história no futebol equatorianoNo caso do lateral, ele está com dores no músculo adutor da coxa esquerda e vem fazendo tratamento no Departamento Médico. Não há uma previsão exata para o seu retorno.Sendo assim, Felipe Jonatan se junta no DM ao lateral-direito Madson, que sofreu uma lesão muscular no adutor da perna esquerda na derrota para o São Paulo. Na partida, Madson foi substituído na reta final do primeiro tempo e passou por exames que confirmaram a lesão.Ambos os atletas já foram desfalques contra o Salgueiro, no meio de semana, jogo da Copa do Brasil. Léo Baptistão foi outro jogador que não participou do confronto por estar com dores na coxa direita.
Crédito: FelipeJonatanélateralmastambémjoganomeio-campo(Foto:IvanStorti/SantosFC

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