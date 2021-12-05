Felipe Jonatan desfalca o Santos contra o Flamengo. Marinho e Léo Baptistão estão de volta

LanceNet

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 13:00

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan vai desfalcar o Santos na partida desta segunda-feira, contra o Flamengo, no Maracanã, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não está recuperado de dores no púbis e nem foi relacionado para a partida.Em compensação, o técnico Fábio Carille terá à disposição os atacantes Marinho e Léo Baptistão. O primeiro sentiu uma lesão no primeiro tempo do jogo contra o Fortaleza e desfalcou a equipe no empate contra o Internacional. O segundo está fora da equipe desde a partida contra o Atlético-MG, dia 13 de outubro.
O Santos deve enfrentar o Flamengo com João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Camacho, Vinícius Zanocelo, Gabriel Pirani e Lucas Braga; Marinho e Marcos Leonardo.Confira os jogadores relacionados para o jogo:
Goleiros: João Paulo, Jandrei e DiógenesLaterais: Madson e MoraesZagueiros: Luiz Felipe, Wagner Leonardo, Danilo Boza, Robson Reis e KaikyMeio-campistas: Sandry, Carlos Sánchez, Vinícius Balieiro, Gabriel Pirani, Vinícius Zanocelo e CamachoAtacantes: Léo Baptistão, Marinho, Raniel, Marcos Guilherme, Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo
Crédito: FelipeJonatannãofoirelacionadoparaojogocontraoFlamengo(Foto:IvanStorti/SantosFC

