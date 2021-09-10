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futebol

Felipe Ferst celebra estreia pelo Avaí com vitória sobre ex-clube

Meia foi titular na vitória do Leão sobre a Chapecoense por 2 a 1 na estreia do Catarinense Sub-17
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Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 10:42

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 10:42
Crédito: Felipe esteve por cinco anos na Chapecoense (Leandro Boeira/Avaí F.C
A equipe Sub-17 do Avaí começou com o pé direito sua trajetória no Campeonato Catarinense de 2021 ao bater a Chapecoense pelo placar de 2 a 1, na última quarta-feira (8).>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO meia Felipe Ferst, que fez sua estreia pelo clube nesta partida, falou sobre esse momento em suas redes sociais:
- Um dia especial para mim. Minha estreia pelo Avaí com uma vitória muito importante! É só o começo... Vamos sempre em busca de mais!
Antes de chegar ao Avaí, Felipe ficou por mais de cinco anos nas categorias de base justamente da Chapecoense onde conquistou diversos títulos, entre eles o Catarinense Sub-15.
O estadual da categoria Sub-17 conta com seis equipes: Avaí, Chapecoense, Criciúma, Barra, Hercílio Luz e Concórdia. As equipes se enfrentam uma única vez onde os quatro melhores se classificam para as semifinais. A última rodada do primeiro turno tem data marcada para o dia 16 de outubro.
O próximo compromisso do Avaí no torneio ocorre no dia 21 de setembro, contra o Hercílio Luz, fora de casa.

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