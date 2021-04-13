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Felipe Ferreira projeta duelo do Botafogo contra o ABC: 'Fazer um grande jogo e trazer a classificação'

Felipe Ferreira também falou sobre a atitude do Alvinegro de começar os jogos em cima dos adversários...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 19:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 19:40
Crédito: Vitor Silva / BFR
Na noite desta quarta-feira, ABC e Botafogo se enfrentam, no estádio Frasqueirão, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil, às 21h30. De olho na partida, o meio-campista Felipe Ferreira destacou que a equipe evoluiu e retomou a confiança. O camisa 17 do Alvinegro Carioca falou sobe a importância de manter a "cabeça boa" para realizar uma grande partida. > Kalou fora: veja quem saiu e quem pode deixar o Botafogo- A expectativa é a melhor possível, acho que nessa semana que tivemos para trabalhar, a gente evoluiu tanto nas construções, quanto na confiança. Nosso jogo foi mais consistente. Lógico que a gente tem outras coisas para corrigir, mas acho que o mais importante foi retomar a confiança, a gente ficou na frente do placar nesse último jogo duas vezes, e agora é só manter a cabeça boa e se juntar para fazer um grande jogo na quarta-feira. Nos últimos dois jogos na temporada, ambos válidos pelo Campeonato Carioca, o Botafogo começou em cima e conseguiu abrir o placar com poucos minutos. Felipe Ferreira afirmou que isso é um ponto positivo e também destacou que está chegando a melhor forma para poder ajudar o Glorioso.
- Estou muito feliz pelo momento, acho que também é muito da parte nossa dessa atitude do começo do jogo de sair em cima dos adversários, pressionando. Então, acho que isso é um ponto bom e positivo da nossa equipe, começamos muito ligado no jogo. - Então, estou muito feliz por esse momento, mas é só o começo, estou chegando a minha melhor forma e tenho certeza que já vou estar 100% e aí, sim, poder ajudar a equipe ainda mais.Além de pontos positivos, ele também falou dos negativos. Apesar de ter aberto o placar muito cedo nos últimos compromissos, o Botafogo não conseguiu segurar a vantagem e levou o empate.
- Acho que é mais a parte da concentração em si. A gente tem tomado gols em algumas bobeiras coletivas, mas assim, nada na questão tática nem técnica, porque temos melhorado muito. Então, isso é mais de concentração no jogo, é nosso isso dentro do campo, de se concentrar, de estar o tempo todo atento e se ajudando. É com esse espírito que vamos chegar lá, fazer um grande jogo e trazer a classificação para cá.

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