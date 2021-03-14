Felipe Ferreira comemora acerto com o Botafogo: 'É um sonho que se realiza'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Neste domingo, o Botafogo apresentou mais um reforço para a temporada de 2021. Trata-se do meio-campista Felipe Ferreira, ex-Cuiabá, que chega ao Alvinegro por empréstimo da Ferroviária. Após a oficialização do anúncio, o jogador comemorou o acerto com o Glorioso.

> Chamusca revela que Botafogo busca laterais: 'Existe, sim uma carência- É um sonho que se realiza vestir a camisa do mais tradicional ! Agradeço a Deus e a todas as pessoas que lutaram muito para que desse certo , vamos juntos até o fim de 2022 - disse o meia, através das redes sociais.

Felipe Ferreira trabalhou com o treinador Marcelo Chamusca na última temporada, quando defendia o Cuiabá. Ele chega com a missão de suprir uma das posições mais carentes do Botafogo, a de meia central, que conta hoje apenas com Cesinha e Matheus Frizzo. Nas duas últimas partidas, o atacante Marcinho atuou improvisado na posição.