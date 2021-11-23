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Felipe Endres reconhece Chapecoense abaixo do esperado contra o Grêmio

Verdão do Oeste foi derrotado pelo Grêmio dentro da Arena Condá no último fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 21:33

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 21:33

No último fim de semana, a Chapecoense foi derrotada mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro e o algoz da vez foi o Grêmio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Dentro da Arena Condá, a equipe catarinense mudou o esquema tático, fortaleceu o meio-campo e não deu certo.
Na avaliação do técnico Felipe Endres, o desempenho não foi o esperado e o time caiu de produção no comparativo do jogo diante do Santos.
‘Não conseguimos fazer um bom jogo, diferente de Santos, onde jogamos bem. A gente fica triste e lamenta, trabalhamos para ganhar, mas infelizmente a vitória não veio’, afirmou.
Crédito: Foto:Divulgação/Chapecoense

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