Felipe Endres reconhece Chapecoense abaixo do esperado contra o Grêmio

No último fim de semana, a Chapecoense foi derrotada mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro e o algoz da vez foi o Grêmio.

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Dentro da Arena Condá, a equipe catarinense mudou o esquema tático, fortaleceu o meio-campo e não deu certo.

Na avaliação do técnico Felipe Endres, o desempenho não foi o esperado e o time caiu de produção no comparativo do jogo diante do Santos.

‘Não conseguimos fazer um bom jogo, diferente de Santos, onde jogamos bem. A gente fica triste e lamenta, trabalhamos para ganhar, mas infelizmente a vitória não veio’, afirmou.