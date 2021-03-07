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Felipe Conceição vê evolução, mas evita exaltação na análise do time

A Raposa conseguiu seus primeiros três pontos em 2021 ao derrotar a URT após um empate e uma derrota nas rodadas iniciais do  Campeonato Mineiro...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 04:45

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 04:45
Crédito: Felipe Conceição conseguiu o seu primeiro triunfo no comando da Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Após um empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu a primeira partida na temporada 2021 e o técnico Felipe Conceição conquistou neste sábado seu primeiro triunfo no comando da Raposa após o time vencer a URT por 2 a 0, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro.O treinador celeste analisou a partida e ressaltou a evolução da equipe com o decorrer dos treinamentos e jogos.
-Fizemos um jogo consistente, fomos crescendo no decorrer da partida, mas sempre com um controle muito grande. Isso mostrou um equilíbrio e um controle da nossa ansiedade por essa primeira vitória. O grupo está de parabéns, vem trabalhando forte. Apesar do pouco tempo compraram a ideia, estão se esforçando e hoje fizemos um jogo equilibrado e consistente. Tivemos chances de gols e concluímos melhor. Conseguimos fazer dois e poderíamos fazer mais- comentou.
-É uma vitória importante nesse início de caminhada para a confiança do grupo, para vários atletas que estão tendo sequência e que estão chegando no clube e se adaptando. É um processo novo e que está demostrando uma consistência grande. Apesar dos dois primeiros resultados, hoje veio naturalmente e estamos felizes com a vitória- complementou.
Conceição também destacou a força do elenco. Para o treinador, um grupo forte e confiante é fundamental para os objetivos do clube nesta temporada. -O grupo todo é importante, vamos ter um ano difícil, em que a gente tem um objetivo maior, que é o acesso. Todos vão participar e todos são importantes, cada um com a sua característica, cada um com o seu momento. É natural que uns estejam em um momento melhor que outros e a gente vai usar de acordo com o que for melhor para a equipe. Estou feliz com o grupo, o importante a gente contar com todo mundo- ressaltou. Segundo o treinador, a vitória foi de grande importância para o processo de construção da identidade da equipe.
-Sair desse jogo com dois gols me deixa feliz, pela situação que nós estávamos, pelo controle da ansiedade desse início de trabalho. Traz confiança para os atletas e para a filosofia que estamos implementando. Apesar dos maus resultados nos primeiros jogos, e da exigência que existe no Cruzeiro de sempre vencer, desempenhamos bons números-falou
-É um processo natural, de habituar a controlar o jogo com a bola, ter um volume ofensivo alto e jogar de maneira agressiva defensivamente também. Tudo isso gera uma adaptação, que estamos conseguindo superar com a entrega dos atletas. Por isso essa vitória é espetacular pelo processo e para o processo. Estamos felizes com a evolução e vamos continuar trabalhando nesse sentido- concluiu. Próximos jogos​Pelo Mineiro,o Cruzeiro volta a jogar no dia 14 de março, contra o Athletic, no Mineirão, às 16h. A URT entra em campo no sábado, 13, contra o Tombense, fora de casa, às 16h.

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