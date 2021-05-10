Felipe Conceição vê aprendizado do Cruzeiro no Mineiro e prevê time forte na Série B do Brasileiro

O Cruzeiro encerrou a sua participação na edição de 2021 do Campeonato Mineiro. Após a partida contra o América-MG, derrota por 3 a 1 para o Coelho e eliminação no campeonato, o técnico Felipe Conceição fez uma análise da evolução do time celeste ao longo do torneio e também destacou que esse início de temporada trouxe aprendizados valiosos para o elenco, principalmente para os atletas mais jovens.

-Dentro do Campeonato Mineiro nosso crescimento ficou claro. Acho que até a expectativa de poder sair daqui hoje com uma vitória, por dois gols de diferença, é por tudo que construímos dentro do campeonato. Isso a gente não pode jogar fora por causa de uma derrota ou eliminação. Temos que continuar o trabalho, continuar crescendo. Lógico que algumas lições têm que ficar, são jogos tensos e que você têm que definir. Mas vários atletas do elenco que são jovens vão aproveitar esse momento de dor para crescer e tomar de lição algumas coisas pra ficarmos ainda mais fortes- avaliou.