Felipe Conceição vê aprendizado do Cruzeiro no Mineiro e prevê time forte na Série B do Brasileiro

O Cruzeiro encerrou a sua participação na edição de 2021 do Campeonato Mineiro. Após a partida contra o América-MG, derrota por 3 a 1 para o Coelho e eliminação no campeonato, o técnico Felipe Conceição fez uma análise da evolução do time celeste ao longo do torneio e também destacou que esse início de temporada trouxe aprendizados valiosos para o elenco, principalmente para os atletas mais jovens.
-Dentro do Campeonato Mineiro nosso crescimento ficou claro. Acho que até a expectativa de poder sair daqui hoje com uma vitória, por dois gols de diferença, é por tudo que construímos dentro do campeonato. Isso a gente não pode jogar fora por causa de uma derrota ou eliminação. Temos que continuar o trabalho, continuar crescendo. Lógico que algumas lições têm que ficar, são jogos tensos e que você têm que definir. Mas vários atletas do elenco que são jovens vão aproveitar esse momento de dor para crescer e tomar de lição algumas coisas pra ficarmos ainda mais fortes- avaliou.
Já projetando a sequência do ano e a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no fim de maio, o comandante estrelado falou sobre as peculiaridades da competição nacional e afirmou que Raposa chegará forte para buscar uma vaga na Série A de 2022. Confira no vídeo acima o que o treinador da Raposa comentou sobre a queda no Mineiro e o futuro. Conceição crê que a equipe poderá começar bem a Série B 2021-(Bruno Haddad/Cruzeiro)