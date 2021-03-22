Felipe Conceição vai manter Moreno no ataque e diz ser difícil ele formar uma dupla com Rafael Sobis

Nos dois últimos jogos do Cruzeiro teve o atacante Marcelo Moreno como titular, deixando Rafael Sobis no banco de reservas, que começou as três primeiras partidas da equipe no Estadual. O técnico Felipe Conceição parece que irá insistir no boliviano como referência ofensiva, apesar de ter feito apenas um gol, de pênalti, contra o Athletic, sem ter tido grandes apresentações ante o bom futebol apresentado por Sobis, como organizador do ataque celeste. - A avaliação é coletiva. O primeiro tempo todos foram abaixo, no segundo tempo todos cresceram, inclusive o Marcelo Moreno, que participou das construções ofensivas, fez um bom pivô. É um homem de área, que pesa a área para a gente, dentro da característica que a gente queria.É o nosso atual camisa 9. Com o tempo vai ser? Depende de cada um. Joga quem está produzindo mais, e isso que estamos buscando no dia a dia. Não tem escolha antecipada, é o dia a dia que vai dizer quem vai jogar-disse o treinador. Na visão de Conceição, Sobis e Moreno disputam espaço no comando de ataque da Raposa, o que deve impedir que eles formem uma dupla no time titular. - É difícil escalar os dois. A gente está experimentando essa situação mais em final de partida, com situação adversa, quando a gente precisa de mais homens na frente, mas você expõe mais o sistema defensivo. A gente está procurando um equilíbrio para equipe, um futebol mais agressivo e de maior intensidade, é difícil iniciar a partida com os dois.Não que não vá acontecer, mas tem que ser uma situação em que a gente confie que será o melhor caminho. Hoje, não é- completou Felipe, que ainda busca uma formação ideal para o Cruzeiro neste início de temporada. A equipe azul é a quinta colocada, com sete pontos, um a menos do que a quarta, Caldense, que fecha o G4 da competição. O Cruzeiro volta a campo no dia 1º de abril, contra o Tombense, no Mineirão. O horário do duelo ainda não foi definido.