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  • Felipe Conceição revela ansiedade para a estreia e tem foco total na Série B: 'Maior objetivo do ano'
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Felipe Conceição revela ansiedade para a estreia e tem foco total na Série B: 'Maior objetivo do ano'

O treinador comentou também o equilíbrio entre os times da competição e como a Raposa vai lugar para conseguir o acesso à elite em 2022...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 18:30
Neste sábado , 29 de maio , o Cruzeiro recomeça o seu sonho de voltar à elite do futebol brasileiro. A Raposa inicia sua jornada na Série B 2021 contra o Confiança-SE, às 16h30, no Batistão, em Aracaju, pela primeira rodada da competição. E, para o técnico Felipe Conceição, há uma ansiedade em estrear pela Raposa, pois é, na visão do comandante, o grande objetivo do ano para o clube, que jogará pelo segundo ano seguido o campeonato. Conceição também comentou sobre o equilíbrio na Série B entre os times, algo que a Raposa não esperava em 2020, quando teve dificuldades com muitas equipes. Confira nos vídeos da matéria as declarações e análise do técnico cruzeireirense. Conceição está ansioso pela estreia na Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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