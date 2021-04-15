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Felipe Conceição ressalta maturidade e paciência após classificação na Copa do Brasil: 'outro aprendizado'

O treinador do Cruzeiro destacou o bom comportamento do time nos momentos mais delicados do duelo com o América-RN...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 04:38

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 04:38
Vencendo seu quarto jogo seguido(incluindo o Campeonato Mineiro), o Cruzeiro derrotou o América-RN por 1 a 0 gol de Matheus Barbosa, nesta quarta-feira, 14 de abril, na Arena das Dunas, em Natal, pela segunda fase da Copa do Brasil. O time mineiro superou um duro adversário para avançar na competição, chegando à terceira fase. No duelo entre Raposa e Diabo, houve bastante equilíbrio, poucas chances de gol ao longo da partida, mas prevaleceu a maior qualidade da equipe azul, em outra prova de evolução do conjunto sob o comando de Felipe Conceição. E o treinador da Raposa ficou satisfeito com o time e teceu elogios com o modo de jogar da equipe, com calma, paciência, sem ficar tenso nos momentos mais críticos da partida diante dos potiguares. Confira o que o comandante azul falou em sua coletiva. Felipe Conceição ressaltou que o duelo contra o América-RN foi mais um aprendizado para sua equipe-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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