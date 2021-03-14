Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Felipe Conceição reforça discurso e diz que conta com todos os jogadores do elenco do Cruzeiro
futebol

Felipe Conceição reforça discurso e diz que conta com todos os jogadores do elenco do Cruzeiro

O comandante da Raposa comentou sobre as modificações da equipe, indicando que terá revezamento no time titular durante o ano...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 19:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 19:10
O Cruzeiro venceu a segunda partida no Campeonato Mineiro, derrotando o Athletic, de São João Del Rei, por 1 a 0, gol de Marcelo Moreno, de pênalti, em duelo pela quarta rodada do Estadual. Com o resultado, o time celeste chegou aos sete pontos e entrou no G4 da competição, passando justamente o time do interior, que está na quinta posição, com seis pontos. A tarde de futebol no Mineirão foi de baixa produtividade da Raposa, que ainda tenta achar um modelo e uma formação ideal. Tanto, que Felipe Conceição escalou Marcelo Moreno no comando do ataque, no lugar de Sobis. O treinador falou das mudanças na equipe e reforçou que conta com todos os atletas do elenco, o que indica um revezamento ao longo da temporada. Confira o vídeo acima do pós-jogo da Raposa. Conceição venceu pela segunda vez no comando do Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados