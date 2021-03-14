Felipe Conceição reforça discurso e diz que conta com todos os jogadores do elenco do Cruzeiro

O Cruzeiro venceu a segunda partida no Campeonato Mineiro, derrotando o Athletic, de São João Del Rei, por 1 a 0, gol de Marcelo Moreno, de pênalti, em duelo pela quarta rodada do Estadual. Com o resultado, o time celeste chegou aos sete pontos e entrou no G4 da competição, passando justamente o time do interior, que está na quinta posição, com seis pontos. A tarde de futebol no Mineirão foi de baixa produtividade da Raposa, que ainda tenta achar um modelo e uma formação ideal. Tanto, que Felipe Conceição escalou Marcelo Moreno no comando do ataque, no lugar de Sobis. O treinador falou das mudanças na equipe e reforçou que conta com todos os atletas do elenco, o que indica um revezamento ao longo da temporada. Confira o vídeo acima do pós-jogo da Raposa. Conceição venceu pela segunda vez no comando do Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)