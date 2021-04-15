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futebol

Felipe Conceição pede apoio para jogadores do banco de reservas: 'não são brilhantes com a bola, mas valorizamos todos eles'

O treinador citou o volante Jadson como exemplo e quer união do torcedor com o atual grupo de jogadores na temporada...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 15:15
O grupo de jogadores do atual elenco do Cruzeiro não possui muitos craques, ou jogadores extraclasse. Os únicos que entram neste grupo de atletas acima da média são o goleiro Fábio e o atacante Rafael Sobis. Porém, ambos já estão com uma idade mais avançada e tendem a render com menos intensidade em alguns jogos.
Por isso e para valorizar o elenco azul, o técnico Felipe Conceição quer o apoio do torcedor para quem está no banco de reservas. O treinador reconhece que nem todos sob seu comando são brilhantes com a bola, mas são valorizados por formar uma unidade com os mesmos objetivos. Confira a fala do técnico no vídeo acima. O treinador da Raposa quer o apoio do torcedor neste momento de crescime to da equipe-(Canidé Pereira - América/FC)

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