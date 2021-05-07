Felipe Conceição mantém otimismo com classificação do Cruzeiro diante do América-MG

O discurso do técnico Felipe Conceição , técnico do Cruzeiro, é de otimismo para o jogo de volta contra o América-MG, válido pelas semifinais do Campeonato Mineiro. Conceição deixou claro que seu time fez um jogo de ida mais consistente do que o Coelho e merecia uma sorte melhor, do qeu sofrer a virada, 2 a 1, aumentando a dificuldade para a Raposa no confronto. O time celeste precisa fazer dois gols de diferença para seguir na competição na partida deste domingo, 9 de maio, às 16h, no Independência. Confira a entrevista do comandante azul no vídeo acima. Conceição acredita que a Raposa possa conseguir a vaga nas finais do Estadual-(Bruno Haddad/Cruzeiro)