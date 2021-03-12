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futebol

Felipe Conceição fala que Cruzeiro teve 'alma' na dura classificação diante do São Raimundo-RR

A Raposa conseguiu avançar na Copa do Brasil ao empatar por 1 a 1 com a equipe de Roraima...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 16:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 16:39
Pelo segundo ano seguido, o Cruzeiro conseguiu superar o São Raimundo-RR e avançar na Copa do Brasil. Mas, a Raposa passou “aperto” mais uma vez e só conseguiu a vaga pela força do regulamento, que prevê a vantagem do empate para o time visitante no jogo único da fase inicial do mata-mata. O 1 a 1 no Estádio Canarinho foi visto pelo técnico Felipe Conceição como algo ruim, mas que valeu pela “alma do time” em campo, evitando um vexame na competição nacional. Confira o que o treinador da Raposa disse da dura classificação da equipe azul. Felipe Conceição lamentou as dificuldades da Raposa diante do São Raimundo-RR-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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