Felipe Conceição e Cruzeiro ficam próximos de um acerto para 2021

Crédito: Felipe dirigiu o Guarani na Série B e tem passado em Minas, quando treinou o América-MG-(David Oliveira/Guarani FC

O Cruzeiro está se aproximando de um acerto com o técnico Felipe Conceição para ocupar o lugar de Luiz Felipe Scolari, que deixou o clube por divergências com a diretoria. A Raposa e o treinador estiveram reunidos e uma resposta será dada em breve, pois Conceição ainda está vinculado ao Guarani, clube que ajudou a se recuperar na Série B. A ideia do Cruzeiro é contar com o técnico até o fim de 2021.

CONFIRA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA SÉRIE B O presidente Sérgio Rodrigues esteve em São Paulo, onde se encontrou com Felipe e o acerto pode ser anunciado nos próximos dias.