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futebol

Felipe Conceição e Cruzeiro ficam próximos de um acerto para 2021

A Raposa fez uma proposta ao treinador e aguarda sua resposta para iniciar o planejamento da equipe para esta temporada...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 21:31

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 21:31
Crédito: Felipe dirigiu o Guarani na Série B e tem passado em Minas, quando treinou o América-MG-(David Oliveira/Guarani FC
O Cruzeiro está se aproximando de um acerto com o técnico Felipe Conceição para ocupar o lugar de Luiz Felipe Scolari, que deixou o clube por divergências com a diretoria. A Raposa e o treinador estiveram reunidos e uma resposta será dada em breve, pois Conceição ainda está vinculado ao Guarani, clube que ajudou a se recuperar na Série B. A ideia do Cruzeiro é contar com o técnico até o fim de 2021.
CONFIRA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA SÉRIE B O presidente Sérgio Rodrigues esteve em São Paulo, onde se encontrou com Felipe e o acerto pode ser anunciado nos próximos dias.
O treinador é conhecido do torcedor mineiro. Ele comandou o América-MG em 2019, quando ficou em quinto lugar e só não conseguiu o acesso à Série A com o Coelho por um ponto. A boa campanha o levou para o Red Bull Bragantino, onde não conseguiu repetir o bom trabalho, sendo demitido e indo para o Guarani, que ajudou a tirar da zona do rebaixamento e ainda brigar por algum tempo pelo G4.
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