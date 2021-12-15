Felipe Conceição é confirmado como o novo técnico da Chapecoense

Confirmando as expectativas alimentadas desde a última terça-feira (14), o técnico Felipe Conceição foi anunciado nesta quarta como o novo treinador da Chapecoense. Isso porque, também nesta quarta, a nova diretoria do clube tomou posse oficialmente na figura do novo presidente, Nei Maidana.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAos 49 anos de idade, este será o primeiro trabalho de Felipe no futebol de Santa Catarina, tendo trabalhado antes no Rio de Janeiro (São Gonçalo, Gonçalense, Botafogo e Macaé), Minas Gerais (América-MG e Cruzeiro), São Paulo (Guarani) e Pará (Remo), seu último clube.

Além de Felipe Conceição, outros nomes chegaram a ser cogitados para assumir o posto como Elano e também Dado Cavalcanti. Entretanto, no caso do primeiro citado, a negociação não avançou pela opção do treinador em dar sequência ao seu trabalho na Ferroviária.

Vindo da pior campanha na história dos pontos corridos na Série A do Brasileirão, a Chape convive com um ambiente carregado de problemas financeiros e necessitada de um intenso processo de reformulação para almejar o retorno a elite nacional.

Porém, antes disso, no primeiro semestre a equipe de Chapecó terá como primeiro desafio o Campeonato Catarinense. No ano passado, a equipe chegou na decisão do torneio e acabou com o vice-campeonato, perdendo na final para o Avaí.