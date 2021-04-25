Felipe Conceição diz que vitória se deve à força do elenco e questiona favoritismo do América-MG

O Cruzeiro venceu o Patrocinense por 4 a 0, dois gols de Pottker, com Matheus Barbosa e Jadson completando a goleada, neste domingo, 25 de abril, no Mineirão, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. O time azul se garantiu assim nas semifinais após ficar de fora desta fase em 2020.

A equipe de Felipe Conceição terminou a primeira fase da competição com 20 pontos, na terceira colocação e irá enfrentar o América-MG para decidir quem irá à grande final do Estadual de Minas Gerais. O treinador comentou sobre o bom trabalho realizado pelos seus atletas e rechaçou que haja favoritismo do Coelho no confronto diante da Raposa. Confira nos vídeos desta matéria o que o comandante celeste falou.