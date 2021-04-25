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Felipe Conceição diz que vitória se deve à força do elenco e questiona favoritismo do América-MG

O treinador do Cruzeiro exaltou o trabalho dos seus jogadores na goleada sobre o Patrocinense e já projeta as semifinais diante do Coelho...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 19:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 19:18
O Cruzeiro venceu o Patrocinense por 4 a 0, dois gols de Pottker, com Matheus Barbosa e Jadson completando a goleada, neste domingo, 25 de abril, no Mineirão, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. O time azul se garantiu assim nas semifinais após ficar de fora desta fase em 2020.
A equipe de Felipe Conceição terminou a primeira fase da competição com 20 pontos, na terceira colocação e irá enfrentar o América-MG para decidir quem irá à grande final do Estadual de Minas Gerais. O treinador comentou sobre o bom trabalho realizado pelos seus atletas e rechaçou que haja favoritismo do Coelho no confronto diante da Raposa. Confira nos vídeos desta matéria o que o comandante celeste falou.
Para superar o Coelho, a Raposa terá de vencer uma partida e empatar a outra, pois o time americano possui vantagem na fase semifinal por ter feito melhor campanha. Felipe Conceição elogiou a atuação da Raposa que teve um jogo consistente diante do Patrocinense-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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