Felipe Conceição critica arbitragem, cobra CBF: ' é um absurdo. Os seis pontos pontos vão na conta de quem

Felipe Conceição reclamou muito da arbitragem de Douglas Marques das Flores na derrota do Cruzeiro por 4 a 3 para o CRB. O treinador da Raposa questionou erros que teriam sido cometidos contra sua equipe, impossibilitando a pontuação nos dois primeiros jogos do campeonato. Até agora, o Cruzeiro é o lanterna da Série B do Brasileiro. Conceição cobrou da CBF e perguntou quem iria “assumir” as falhas que foram cometidas contra a Raposa nos duelos contra Confiança e CRB. Confira a insatisfação do comandante celeste no vídeo acima.