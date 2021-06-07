Felipe Conceição critica arbitragem, cobra CBF: ' é um absurdo. Os seis pontos pontos vão na conta de quem

Felipe Conceição reclamou muito da arbitragem de Douglas Marques das Flores na derrota do Cruzeiro por 4 a 3 para o CRB. O treinador da Raposa questionou erros que teriam sido cometidos contra sua equipe, impossibilitando a pontuação nos dois primeiros jogos do campeonato. Até agora, o Cruzeiro é o lanterna da Série B do Brasileiro. Conceição cobrou da CBF e perguntou quem iria “assumir” as falhas que foram cometidas contra a Raposa nos duelos contra Confiança e CRB. Confira a insatisfação do comandante celeste no vídeo acima.
Próximos jogosA Raposa fará o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra a Juazeirense, no dia 9 de junho, quarta-feira, às 19h, em Juazeiro-BA. Pela Série B, o time mineiro entra em campo no dia 12, às 16h30, contra o Goiás, no Mineirão. Conceição reclamou muito da arbitragem de Cruzeiro x CRB-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)