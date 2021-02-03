Felipe Conceição cita perfil vitorioso ao falar do time que quer montar: 'jogar pela vitória o tempo todo'

O Cruzeiro apresentou seu novo treinador, que irá comandar o time na temporada 2021. Felipe Conceição, que assinou com o clube mineiro até o fim do ano, se apresentou e comentou o que pretende fazer para montar a equipe, que visa conseguir o retorno à primeira divisão nacional. Em sua fala, Conceição, diz que a Raposa terá um time que vai lutar sempre para a vitória. Quanto aos reforços, disse que não traçou um perfil do tipo de jogador que deseja. Por fim, comentou que vai acelerar ao máximo a formatação do time durante o Campeonato Mineiro. Confira a apresentação do novo técnico cruzeirense nos vídeos da matéria.