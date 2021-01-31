Felipe Conceição chega em 3 de fevereiro ao Cruzeiro e diz ser o 'maior desafio de sua carreira'

Anunciado no sábado, 30 de janeiro, como novo técnico do Cruzeiro, Felipe Conceição deu suas primeiras declarações como profissional do clube neste domingo, 31. Ao longo de seu pronunciamento, o treinador, que nos últimos anos realizou ótimas campanhas em equipes como América-MG, Red Bull Bragantino e Guarani, deixou evidente sua motivação por acertar com a Raposa. -Meu sim para o Cruzeiro foi devido, primeiro, à grandeza do clube, à história que ele tem e tudo que representa no futebol brasileiro. E segundo pelo o que me apresentaram, um projeto de reestruturação, pela oportunidade de colocar o Clube no lugar que ele merece. Estou feliz e motivado. Conto com todos, torcida, funcionários, atletas, diretoria e comissão técnica, para que possamos reerguer esse gigante. Esse é o meu maior desejo- disse, para em seguida comentar que será o maior desafio da carreira.