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Felipe Conceição chega em 3 de fevereiro ao Cruzeiro e diz ser o 'maior desafio de sua carreira'

O treinador falou pela primeira vez como contratado da Raposa e comentou sobre o que vem pela frente no comando do time celeste...
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Publicado em 

31 jan 2021 às 16:44

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 16:44

Crédito: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino
Anunciado no sábado, 30 de janeiro, como novo técnico do Cruzeiro, Felipe Conceição deu suas primeiras declarações como profissional do clube neste domingo, 31. Ao longo de seu pronunciamento, o treinador, que nos últimos anos realizou ótimas campanhas em equipes como América-MG, Red Bull Bragantino e Guarani, deixou evidente sua motivação por acertar com a Raposa. -Meu sim para o Cruzeiro foi devido, primeiro, à grandeza do clube, à história que ele tem e tudo que representa no futebol brasileiro. E segundo pelo o que me apresentaram, um projeto de reestruturação, pela oportunidade de colocar o Clube no lugar que ele merece. Estou feliz e motivado. Conto com todos, torcida, funcionários, atletas, diretoria e comissão técnica, para que possamos reerguer esse gigante. Esse é o meu maior desejo- disse, para em seguida comentar que será o maior desafio da carreira.
VEJA COMO TERMINOU A SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO -Tudo foi conversado de maneira profissional e o projeto de reestruturação de um clube como o Cruzeiro motiva qualquer treinador. É uma honra. Será o maior desafio da minha carreira até então. Trabalho e dedicação não faltarão-complementou.
Felipe Conceição assinou contrato com a Raposa até dezembro de 2021 e tem chegada prevista para Belo Horizonte na próxima quarta-feira, dia 3 de fevereiro.

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