Felipe Conceição analisa vitória, fala da pressão sobre o elenco e evolução do time: 'tijolinho a cada jogo'

O domingo de Páscoa, 4 de abril, trouxe algo inédito para o torcedor do Cruzeiro: ver o time marcando gol no primeiro tempo e mantendo o resultado até o fim. A Raposa derrotou o Boa Esporte, em Varginha, por 1 a 0, gol de Rafael Sobis, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Para o técnico Felipe Conceição, o triunfo foi mais uma etapa da evolução do time, que, para ele, tem conseguido melhoras constantes no processo de montagem da equipe de 2021. Confira no vídeo acima mais da coletiva do treinador cruzeirense. Próximos jogos O Cruzeiro volta a campo na quarta-feira, 7 de abril, às 17h30, no Independência, contra o Coimbra. O Boa encara o Tombense na outra quarta, 14, às 16h, no Melão em Varginha. Felipe Conceição elogiou a atuação do time e viu nova evolução da equipe-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)