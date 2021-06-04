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Felipe Conceição analisa vitória do Cruzeiro sobre o Juazeirense e fala em evolução: 'melhorando a cada dia'

Treinador da Raposa ficou satisfeito com o resultado e o desempenho do time celeste no triunfo sobre os baianos, pela Copa do Brasil...

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 21:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jun 2021 às 21:45
A leitura do jogo entre Cruzeiro e Juazeirense, com vitória da Raposa por 1 a 0, pela terceira fase de Copa do Brasil, teve uma diferença do que o torcedor achou do time mineiro, que apresentou um futebol sem força ofensiva, com os baianos tendo as melhores chances do 1º tempo, e o que o técnico Felipe Conceição avaliou. Para o treinador, o time azul melhorou, fez um bom jogo e segue evoluindo, na ótica do comandante cinco estrelas. Confira a análise de Conceição sobre a Raposa nos vídeos da matéria. Felipe Conceição gostou do que viu em campo, mesmo com um placar magro sobre o Juazeirense no Mineirão-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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